Traffico, Genova al sesto posto nella classifica delle città più congestionate d'Italia

C’è anche Genova nella classifica delle 10 città più congestionate d’Italia: il capoluogo ligure si classifica subito dopo Roma (al primo posto), Palermo e Messina e prima di Napoli e Milano.

Lo studio è firmato da TomTom Traffic Index, che ha analizzato la situazione del traffico in 403 città in 56 paesi al mondo. La capitale italiana è, senza tante sorprese, la prima della lista in Italia: i cittadini romani trascorrono il 39% di tempo in più nel traffico, 31% per quanto riguarda invece i genovesi, contro il 30% di Milano.

Sesto nella classifica italiana, il capoluogo ligure è 94esimo in quella mondiale, e la ricerca ha evidenziato che gli orari di punta durante la settimana sono le 8 del mattino e, soprattutto il lunedì, il martedì e il mercoledì, tra le 17 e le 18, con un picco il venerdì. Le strade con più traffico risultano essere l’Aurelia, via Pastorino, la strada a Mare Guido Rossa, corso De Stefanis, vorso Sardegna e via Bobbio.