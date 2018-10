Il Tracce Team festeggia la fine della stagione con un video

Un video girato in casa, sui trail del Righi, tra i forti di Genova e con il mare a due passi. Così il Tracce Team chiude il 2018 passato tra Superenduro, 4Enduro, Campionato Italiano Enduro, EWS e Gravitalia con i suoi tre rider di punta Luca Guglielmucci, Stefano Ossati e Tobia Poloni.

Un finale di stagione sui sentieri preferiti dei biker genovesi e sempre più noti tra quelli delle regioni limitrofe. A pochi minuti dal centro della città e dal Tracce Bike Shop, ideali per la pausa pranzo o per una giornata tra amici. Un dedalo di singletracks curato dalla Righi Valbisagno Trail Crew che offre infinite possibilità, adatto a tutte le discipline, dal CrossCountry all'Enduro, strizzando anche l'occhio alle E-Bike, che qui hanno trovato un vero e proprio paradiso.

Divertimento, amicizia e passione sono le colonne portanti del Tracce Team, che ha chiuso una stagione più che positiva, piazzando Tobia Poloni nella top ten del Superenduro, seguito da Stefano Ossati al diciottesimo posto e da Luca Guglielmucci al ventiseiesimo. Ora per i ragazzi un po’ di meritato riposo, in attesa di saltare di nuovo sulle loro Ripmo per la stagione 2019.