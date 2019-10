Intervista del New York Times, Toti su 'Scherzi a parte'

Cosa sia successo di preciso ancora non si sa. Ma che lo scherzo sia riuscito, lo dice lo stesso protagonista.

«È proprio il caso di dire "ci sono cascato!" - scrive sui suoi canali social il presidente della Regione, Giovanni Toti -. L'intervista del giornalista del New York Times sulla Liguria in realtà era una trappola di Scherzi a Parte... Un applauso alla produzione per il grande lavoro fatto, qualche applauso in meno per i complici».

Lo scherzo a Toti andrà in onda durante la prossima stagione di Scherzi a Parte. Dalle foto che ha postato il presidente s'intuisce che il video sia stato girato a Portofino e dintorni. Nella foto di gruppo c'è anche l'assessore Giampedrone, che potrebbe avere avuto un ruolo nello scherzo.