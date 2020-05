I fedeli tornano in chiesa: a Torriglia messa nel sagrato

Una messa all’aperto per tornare piano piano alla normalità: a Torriglia, domenica, i fedeli si sono ritrovati nuovamente per la funzione, che è stata però spostata all’esterno per rispettare le norme anti contagio da coronavirus.

Il parroco della chiesa di Sant’Onorato ha sistemato le sedie in file ordinate, distanziandole come previste dal protocollo, e ha spostato l’altare all’ingresso della chiesa, facendo regolare richiesta.

I fedeli hanno quindi preso posto sulle sedie assistendo alla messa, in un’assolata domenica mattina di maggio, senza troppi timori. E Torriglia non è stata l’unica cittadina in cui il parroco ha optato per la messa all’aperto: anche a Lerici don Luca Gualdi ha organizzato la funzione alla marina di San Terenzo, a pochi passi dalla spiaggia.