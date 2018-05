Addio a Tony Wolf, a Nervi la mostra che lo celebra

Lutto nel mondo dell’illustrazione: si è spento a 88 anni Tony Wolf, creatore di personaggi iconici come Pingu, Padni, Draguzzo e Draghetto e delle Storie del Bosco, oltre che protagonista di una personale inaugurata proprio Genova lo scorso 3 marzo nelle sale espositive delle Raccolte Frugoni di Nervi.

Vero nome Antonio Lupatelli, Wolf è morto nella sua casa di Busseto, in provincia di Parma, lo scorso 18 maggio: con carta e colori è riuscito, nel corso della sua lunghissima carriera, a dare forma e vita a mondi fantastici ricchi di dettagli e a personaggi che hanno incantato intere generazioni di bambini.

Le sue opere sono arrivate a Genova nell’ambito di “Ciao”, la Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei, di cui Wolf era stato anche presidente di giuria per la selezione delle opere. Realizzata dall’associazione Tapirulan, l’esposizione si divide nelle sale di Villa Grimaldi Fassio tra le illustrazioni dei giovani talenti creativi e la personale di Wolf, in cui spiccano personaggi come Pingu, Pandi e gli abitanti dei suoi mondi incantati, oltre che i lavori pubblicati su riviste e quotidiani: si tratta della prima personale cui si era prestato l'artista.

La mostra, che nel periodo di Euroflora ha fatto registrare il boom di visitatori, resta visitabile sino al 10 giugno.