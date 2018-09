Dal sorriso col modellino del Morandi all'ironia sulle concessioni al barbiere: bufera su Toninelli

«Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere»: questo il commento che Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, ha aggiunto (e poi rimosso) alla foto postata sabato mattina su Instagram, dove posa insieme con i figli dopo un taglio di capelli.

Un'ironia che non è piaciuta alla rete, e che ha suscitato un'immediata valanga di commenti critici che lo hanno spinto a cambiare il commento con una versione più "neutra" in cui non si fa alcun riferimento alla polemica con Autostrade per il crollo del ponte Morandi e all'iter di revoca delle concessioni alla società.

«Assieme ai miei piccoli. Un momento di relax in mezzo a tanti impegni e tante sfide. Almeno con i capelli sono riuscito a darci un taglio», è la frase con cui è corso ai ripari il ministro. Che non è però riuscito a salvarsi dagli screenshot che avevano ormai testimoniato la gaffe: «Ironia su una tragedia, questo non sta bene. Aiutatelo», è soltanto uno dei commenti indignati piovuti su Instagram, dove Toninelli conta 47mila follower.

Che avesse un rapporto decisamente travagliato con i social network, d'altronde, non è una novità: più volte i suoi post hanno suscitato polemiche e critiche - basti pensare alla foto con cui ha annunciato di «prendersi qualche giorno di vacanza» 6 giorni dopo il crollo del Morandi - ma soltanto il giorno prima della commemorazione delle 43 vittime era stata una foto scattata durante la puntata di "Porta a Porta" di cui era ospite a suscitare una nuova ondata di indignazione.

Nello scatto diventato virale, infatti, si vede Toninelli con il conduttore Bruno Vespa posare davanti all'ormai tradizionale plastico, che riproduceva per l'occasione parte della Valpolcevera. In mano al ministro, sorridente e in posa per i fotografi, il modellino del Morandi, utilizzato come una sorta di Lego. Un'immagine che ai più non è piaciuta: «Non è un gioco», è insorta la rete.