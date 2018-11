Inaugurata nuova sede Tim Academy di Genova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Dare impulso allo sviluppo delle competenze digitali per affrontare le sfide del mercato e delle nuove tecnologie: dalle nuove reti in fibra ottica, ai big data e al 5G. È questo l’obiettivo di TIM Academy che ha aperto le porte in via Manuzio 13 a Genova: una struttura di oltre 100 mq, dotata delle più moderne tecnologie per l’apprendimento, che sarà il centro di formazione di tutti i dipendenti TIM della Liguria, per sostenere la trasformazione e l’evoluzione dell’azienda, oltre ad essere a disposizione della città e di altre aziende per ospitare eventi, workshop e manifestazioni riguardanti l’innovazione tecnologica.

L’inaugurazione del nuovo centro di formazione e sviluppo del gruppo TIM è avvenuta ieri alla presenza di Chiara Crocco, Confindustria Genova, Giovanni Volpato, Presidente SAET Confindustria Genova, Carlo Brozzo, Liguria Digitale, Maria Antonietta Russo, Responsabile Human Resources Area Centro di TIM, Ida Sirolli, Responsabile Human Resources Learning & Development TIM e Barbara Pizzuti, Responsabile Multimedia di HR Services, con un intervento della professoressa Paola Girdinio, docente di Cyber Security del Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) di Genova, sull’Impatto della trasformazione digitale nel campo della sicurezza delle reti.

TIM Academy è un luogo fisico ed anche virtuale dedicato all’apprendimento e alla condivisione del sapere, alla generazione e diffusione dell’innovazione tecnologica, della leadership e dell’innovazione e al networking.

La formazione e la gestione della conoscenza sono abilitati da una piattaforma digitale e social (communities, webinar, open meeting, aula virtuale, e-learning, Massive Open Online Courses) che, aggregando contenuti interni ed esterni, consente lo scambio e la co-generazione delle idee, anche in mobilità.

La nuova struttura di Genova entrerà a far parte del network delle sedi di TIM Academy presenti in altre 8 città (Torino, Milano, Bologna, Napoli, Bari, Roma, Palermo, Padova) consentendo all’azienda di ottimizzare la formazione riducendo il ricorso a strutture esterne e di essere tempestiva nella realizzazione di corsi in quanto le aule presenti su tutto il territorio nazionale si possono collegare per sessioni in contemporanea. Gli ambienti sono caratterizzati da tecnologie innovative dove un corpo docente composto da “digital-social educators” e un’ampia comunità di dipendenti saranno coinvolti per trasferire e condividere il loro know-how.

Saranno inoltre definite partnership mirate che coinvolgeranno Università e Centri di Ricerca di eccellenza nazionali e internazionali, dando vita ad un “network” che garantirà la contaminazione tra saperi di realtà diverse, lo sviluppo di nuove conoscenze per il rinnovamento delle tecnologie, del business e dei processi.

TIM Academy offrirà momenti di confronto attraverso workshop, seminari, hackathon e learning tour, programmi formativi con docenti e testimonial qualificati e innovativi, a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo giovani talenti in programmi di master, dottorati, stage/tesi, progetti dedicati.