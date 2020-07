Valpolcevera museo a cielo aperto: l’ultimo murale (gigante) sulla facciata del Bic

A un anno dalla partenza, si chiude in grande (letteralmente) stile la prima edizione del progetto “On the Wall”, lanciato a luglio 2019 per riqualificare la Valpolcevera attraverso la street art. L’ultimo murale, infatti, è in corso di ultimazione proprio in questi giorni, e non è solo il più grande mai tracciato in città, ma anche uno dei più grandi d’Italia.

A firmarlo è Tellas, all’anagrafe Fabio Schirru, artista classe 1985 nato a Cagliari, in Sardegna: l’opera è lunga 150 metri e alta 15 per un totale di circa 1.400 metri quadrati, e corre lungo tutta la facciata del Bic. L’artista ha sfruttato i colori della sua terra, l’azzurro, il bianco e il verde, per coprire il grigio con foglie, rami, e fiori, riprendendo così il tema dell’ambiente.

A fare da sfondo all’opera il nuovo viadotto sul Polcevera, oramai terminato, mentre davanti spicca l’altro grande murale completato lo scorso anno dall’artista olandese Zedz, sulla cabina Enel dall’altra parte del Polcevera.

L’effetto finale è quello di una sorta di porta d’ingresso per la vallata e per il nuovo ponte, degna conclusione di un progetto firmato Linkinart e sviluppato in collaborazione con Regione e Comune di Genova con il supporto di Filse e dello sponsor tecnico, il Colorificio Tassani. Una volta terminato il murale a Certosa, Tellas si sposterà quindi in centro storico, ai Giardini Luzzati, per riprendere e allargare un’opera che già aveva realizzato.