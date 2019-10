Il Papa telefona a don Mauro per ringraziarlo

Papa Francesco non è nuovo a iniziative di questo tipo. Questa volta il Santo Padre ha telefonato a don Mauro Sapia, parroco della chiesa di San Bartolomeo a Sestri Levante. A renderlo noto è stato lo stesso don Mauro in occasione delle celebrazioni per Nostra Signora del Soccorso.

La telefonata è arrivata lo scorso 12 settembre. Papa Francesco ha voluto ringraziare per l'icona mariana, ricevuta dalle mani del vice parroco don Florence.

Come già fatto in altre occasioni simili, il Papa ha invitato a pregare per lui.