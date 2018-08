Arriva a Genova il taxi con i seggiolini per mamme e bambini

Arriva in città una nuova iniziativa di WeLoveMoms, il portale web che mappa i servizi territoriali per la maternità, in collaborazione con Gexi (Genova Taxi), il nuovo radiotaxi genovese nato da 3 mesi.

Il taxi "sicuro" garantisce a tutte le mamme genovesi di prenotare la corsa con seggiolino a bordo garantito (fino a 18 kg). Non esiste infatti nessun obbligo di legge che imponga la presenza del seggiolino a bordo del taxi, ma Gexi ha deciso di garantirlo a tutte le mamme che prenotano il servizio per qualsiasi destinazione, via mail (info@gexi.it) o WhatsApp (328.5417229 - 342.8583432), da 48 ore fino a un'ora prima della richiesta.

Il servizio non prevede nessun supplemento, ma inizierà dal prelevamento del seggiolino in uno dei due punti di custodia (hotel Boccascena di via Barabino per la zona centro/levante e Grand Hotel Savoia di Principe per la zona centro/ponente). Il servizio è garantito ogni giorno a tutte le ore.

I taxi di Gexi inoltre hanno tutti a bordo il sistema per il pagamento con Bancomat o carta di credito.

In questa nuova iniziativa ha dato un grande contributo il negozio "La Formica", che metterà a disposizione un seggiolino Bellelli, mentre l'altro verrà omaggiato dal portale WeLoveMoms.

«Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di WeLoveMoms - dice Simone Gambaro, presidente di Gexi - e abbiamo cercato di trasformare in realtà un'esigenza reale delle mamme e dei papà. Gexi è nata proprio con l'intento di sviluppare nuovi servizi in favore dei genovesi e dei turisti, ascoltiamo ogni richiesta ed ogni suggerimento. Lo avevamo promesso e lo manteniamo».