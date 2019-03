L'ultima Superluna del 2019 celebra l'equinozio di Primavera

Luna ancora protagonista dei cieli notturni, per la terza e ultima volta nel 2019. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo si potrà infatti assistere a una nuova Superluna, che segue di un mese quella di febbraio.

Lo spettacolo coincide con l'equinozio di primavera, che quest’anno cade alle 22.58 di mercoledì 20 marzo: alle 2.43 del 21 marzo, la Luna sarà in fase di piena e diventerà chiaramente visibile nel cielo, luminosa e apparentemente vicinissima.

La concomitanza di Superluna ed equinozio di primavera era accaduta per l’ultima volta nel 2000, e non si ripeterà sino al 2030: un motivo in più per puntare gli occhi al cielo nella notte tra mercoledì e giovedì.