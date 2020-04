Superluna 2020, le immagini più belle dei cittadini che sono #rimastiacasa

Un fenomeno naturale che ha regalato un bellissimo spettacolo a centinaia di migliaia di genovesi chiusi nelle loro abitazioni: la superluna 2020 non si è fatta attendere, e sono stati tanti i cittadini che, nella notte tra martedì e mercoledì, si sono affacciati per riprenderla e fotografarla.

Davanzali, balconi e terrazzi sono diventati per l'occasione postazioni per fotografi amatori e professionisti, chiusi in casa per rispettare le regole anti-contagio da coronavirus. In questo periodo decisamente poco allegro, almeno per qualche istante ci si è lasciati meravigliare, con il naso all'insù, ad osservare questo fenomeno.

La superluna è la coincidenza di una luna piena con la minore distanza tra terra e luna. L'effetto è un aumento delle dimensioni apparenti del nostro satellite.

