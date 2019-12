Centro storico, centrato un "5" da oltre 60mila euro

Ancora una vincita al SuperEnalotto in Liguria: giovedì sera un fortunato giocatore ha centrato un "5" che gli è valso poco più di 60mila euro.

La schedina da 61.496,20 euro è stata giocata alla Tabaccheria di stradone Sant'Agostino 2R.Lo scorso 22 novembre un altro "5" sempre a Genova, questa volta da 31mila euro.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 42,5 milioni di euro, premio più alto in Europa. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Liguria il Jackpot non è mai stato centrato.