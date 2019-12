Superenalotto, ancora un 5 a Genova

Genova ancora protagonista con il Superenalotto: nuova vincita in città, dove nel concorso di martedì 10 dicembre 2019 è stato centrato un '5' da 37.422,02 euro.

La schedina vincente è stata convalidata alla tabaccheria di piazza Giuseppe Di Vittorio 17/18 sulle alture di Sestri Ponente, informa Agipronews. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 44,7 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo.

L'ultimo '6' è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Liguria il Jackpot non è mai stato centrato.

Estrazione Superenalotto di martedì 10 dicembre 2019: 11, 37, 40, 42, 58, 82, jolly 69 e superstar 5.