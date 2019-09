Superenalotto, doppietta di '5' in Liguria

L'estrazione di giovedì 26 settembre 2019 del Superenalotto ha sorriso alla Liguria. Fra i sette fortunati che hanno messo a segno un '5', due giocate vincenti sono state effettuate alla tabaccheria Quaiotti Patrizia di piazza Sant'Antonio 4 a Sestri Levante - riferisce Agipronews -.

I due giocatori si sono assicurati un premio di 26.178,84 euro ciascuno. La combinazione vincente: 17, 20, 42, 44, 83, 90, jolly 18 e superstar 37.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 9,7 milioni di euro. L'ultimo '6' è stato centrato martedì 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Liguria il '6' non è mai stato centrato.