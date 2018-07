Superenalotto: centrato un '5' a Rapallo

La fortuna ha fatto di nuovo tappa in Liguria grazie al Superenalotto: a Rapallo sfiorato il jackpot, ma centrato un 5 da oltre 39mila euro nell'estrazione di martedì 17 luglio 2018. La schedina fortunata è stata convalidata alla tabaccheria di via Mameli 73. I numeri vincenti della 85esima estrazione del SuperEnalotto del 2018 sono 30, 35, 44, 60,72 e 76; jolly 23 e superstar 46.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 15,8 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria, riferisce Agipronews, il 6 non è mai stato centrato.

I giocatori che ieri hanno portato a casa un '5' sono stati in totale quattro, 39.313,09 euro la cifra vinta.