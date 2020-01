Superenalotto, '5' da oltre 60mila euro a Lavagna

Provincia di Genova ancora protagonista con il SuperEnalotto, ancora una volta è stato infatti sforato il jackpot. Nel concorso di martedì 14 gennaio 2020 un giocatore di Lavagna ha centrato un '5' da 62.642,30 euro

La giocata vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria Bardazzi di via Aurelia 2000.

Il Jackpot per chi centrerà la sestina esatta, nel frattempo, ha raggiunto i 61,5 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Liguria il Jackpot non è mai stato centrato.

Estrazione Superenalotto di martedì 15 gennaio 2020: 1, 6, 9, 32, 68, 85, jolly 79, superstar 62.