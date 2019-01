Superenalotto: ancora un '5', in Liguria si attende il primo '6'

Jackpot sfiorato da un giocatore del Superenalotto di Genova, che nel concorso di sabato 26 gennaio 2019 ha centrato un 5 da 25mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla tabaccheria in via Angelo Gianelli 33 R a Quinto. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 98,5 milioni di euro, è il settimo premio più alto nella storia del gioco.

L'ultima sestina vincente, come riporta Agipronews, è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.