Superenalotto, vinti 19mila euro con un 5

La primavera si festeggia in maniera speciale per un giocatore del Superenalotto di Albisola Superiore (Savona), che nell'appuntamento del 21 marzo ha sfiorato il Jackpot e centrato un 5 da 19mila euro (19.581,45 euro per la precisione). La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Bar Antica Cremeria Dei Ghersi in via IV Novembre 9.

Il Jackpot adesso vale 124,3 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il sesto nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno del 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.

Estrazione del 21/03/2019, concorso numero 35 /2019: 27, 32, 52, 59, 69, 90, jolly 75 e superstar 62. A mettere a segno un 5 sono stati in dieci.