Superenalotto, a Genova un 5 da 36mila euro

Liguria a segno con il Superenalotto: nel concorso di giovedì 21 novembre 2019 un giocatore di Genova ha centrato un "5" da 35.852,95 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata prezzo il punto vendita di largo Ernesto Jursè 5R a Sampierdarena.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 36,4 milioni di euro, secondo premio più alto in Europa. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.

Numeri estratti giovedì 21 novembre 2019: 23, 29, 35, 50, 57, 60, Jolly 15, SuperStar 32.