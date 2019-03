Superenalotto: vinti 48mila euro a Genova con un 5

Il jackpot del SuperEnalotto è stato solo sfiorato a Genova nell'ultima estrazione di sabato 23 marzo 2019: vinti però con un 5 oltre 48mila euro (48.670,23 per la precisione). La schedina vincente è stata convalidata al Bar Sandwich di via Piacenza 265G R.

Il Jackpot adesso, riferisce Agipronews, vale 125,5 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il sesto nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno del 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.

Estrazione del 23 marzo 2019 concorso numero 36/2019: 21, 32, 43, 63, 83, 90, jolly 25, superstar 54. A mettere a segno un 5 sono stati in totale cinque giocatori.