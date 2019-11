Stragenova 2019: strade chiuse e autobus deviati, tutte le modifiche

Dopo il rinvio a causa dell'allerta arancione torna, domenica 17 novembre 2019, la Stragenova, evento sportivo dedicato a tutti gli amanti della corsa, con una gara competitiva di 10 km e due percorsi non competitivi a passo libero di 10 e 6 km (Family Run) aperti a tutti. Per consentire lo svolgimento della kermesse il Comune di Genova ha emesso un'ordinanza che prevede strade chiuse e modifiche alla viabilità. Ecco tutte le misure prese dall'amministrazione comunale e le modifiche alle linee bus di Amt.

Stragenova 2019, strade chiuse e modifiche viabilità

Domenica 17 novembre 2019, nelle sotto elencate strade, nelle fasi interessate al transito del percorso competitivo da 10 km, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

Divieto di transito dalle ore 8 alle 12 (esclusi mezzi di soccorso e di supporto alla gara), e divieto di sosta con rimozione forzata, dalla mezzanotte e mezza fino a mezzogiorno in: piazza de Ferrari, via XX Settembre, via Brigata Liguria, via Ippolito D'Aste, galleria Cristoforo Colombo, piazza Dante, via Fieschi, via Innocenzo IV, via Alessi, via Corsica, via Ilva, Corso Mentana, viale Aspromonte, viale Villa Glori, Piazza Rocco Piaggio, via Ruffini, corso Aurelio Saffi, via Fiodor, via Nino Bixio, via Alghero, piazza di Carignano, via Eugenia Ravasco, piazza di Sarzano, stradone di Sant'Agostino, vico Biscotti, via di San Donato, via e piazza S. Bernardo, piazza S. Giorgio, via S. Giorgio, via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Ponte Reale, piazza Banchi, via San Luca, via e piazza Fossatello, via Lomellini, vico dell'Argento, via Cairoli, piazza della Meridiana, via ai Quattro Canti di S. Francesco, via della Maddalena, vico Inferiore del Ferro, piazza del Ferro, vico Spada, via Luccoli, via XXV Aprile.

Contestualmente è istituito il divieto di transito in Via Interiano a tutti i veicoli dalle ore 8.

Al fine di consentire lo svolgimento della “family run” da 6 chilometri, dalle ore 8 alle ore 12, nelle strade sotto indicate è istituito divieto di transito, e da mezzanotte e mezza a mezzogiorno, il divieto di sosta con rimozione forzata, (eccetto i mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento) in: piazza de Ferrari, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza e via Dante, vico dritto Ponticello, piano di S.Andrea, via di Ravecca, piazza Sarzano, stradone di Sant'Agostino, vico Biscotti, Via S. Donato, via S. Bernardo, vico e via San Giorgio, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Ponte Reale, piazza Banchi, via San Luca, via Fossatello, via Lomellini, vico dell’Argento, via Cairoli, piazza della Meridiana, via ai 4 Canti di San Francesco, via della Maddalena, piazza del Ferro, vico Spada, via Luccoli, via XXV Aprile.

In via Dante, davanti all’Unicredit, da mezzanotte e mezza fino alle ore 20, e comunque sino a cessate esigenze, è soppressa la fermata dei mezzi Amt ed al suo posto è traslata l’area di sosta taxi di piazza De Ferrari.

In via Petrarca su ambo i lati della carreggiata, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata, a partire dalle ore 00:01 del 17 novembre 2019 sino a cessate esigenze.

In via Vernazza, nel tratto di strada compreso tra la via delle Fucine e la via XII ottobre, il giorno 17 novembre 2019, dalle ore 8 e comunque fino a cessate esigenze, necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione che interesserà piazza de Ferrari, è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione. I conducenti dei veicoli che percorrono la via Vernazza in direzione levante, giunti all’intersezione con la via XII ottobre, hanno obbligo di svolta a sinistra (monte), e l’obbligo di rallentare la marcia e dare la precedenza ai veicoli che percorrono la via XII ottobre.

Stragenova 2019, modifiche ai bus

Domenica 17 novembre dalle ore 8.30 fino a cessate esigenze previste modifiche alle linee 15, 17/, 18, 18/, 20, 31, 34, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46 e Volabus.

Linea 15

Direzione viale Brigata Liguria: i bus, giunti in viale Brigata Bisagno, proseguiranno per via Diaz dove effettueranno capolinea provvisorio (fermata Museo di Storia Naturale).

Direzione Nervi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Diaz, invertiranno la marcia, proseguiranno per viale Brigata Bisagno e corso Buenos Aires dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 17/

Direzione via Ceccardi: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel e via Fiume dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area di sosta della linea 16.

Direzione Nervi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fiume, riprenderanno percorso regolare.

Linee 18, 18/

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per piazza Verdi, via Fiume, via Cadorna, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, via Gramsci dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione San Martino: percorso regolare.

Linea 20

Direzione piazza Vittorio Veneto: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, via Balbi dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione via Rimassa: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via Da Amicis, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 31

Direzione Brignole: i bus, giunti in viale Brigate Partigiane, proseguiranno per via Diaz dove effettueranno capolinea provvisorio (Museo di Storia Naturale).ù

Direzione Quarto: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di via Diaz, proseguiranno per viale Brigate Partigiane dove riprenderanno regolare percorso

Linea 34

Direzione Principe: percorso regolare. Direzione Staglieno: i bus, giunti in largo Zecca, proseguiranno per piazza Portello e piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/

Direzione San Francesco da Paola / via Vesuvio: i bus, giunti in via Mura Santa Chiara, proseguiranno per corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione via Vannucci / ospedale Galliera: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, viale IV Novembre, corso Podestà, via Mura di Santa Chiara dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 36

Direzione via Fanti d’Italia: i bus giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione piazza Merani: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, viale Duca D’Aosta, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 37

Direzione De Ferrari: i bus, giunti in piazza della Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione via dei Platani: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Verdi, riprenderanno regolare percorso.

Linee 39 e 40

Direzione Oregina: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per piazza delle America, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, piazza Portello dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Brignole: percorso regolare.

Linea 42

Direzione De Ferrari: i bus giunti in via Diaz effettueranno capolinea provvisorio nell’area della fermata codice 0716 (via Cipro).

Direzione Sturla: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Diaz, percorreranno via Diaz per riprendere poi regolare percorso.

Linea 44

Direzione De Ferrari: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area della fermata codice 0210 (Buenos Aires).ù

Direzione Borgoratti: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Brigata Bisagno, proseguiranno per corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 46

I bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel e via Fiume dove riprenderanno regolare percorso.

Volabus

Direzione Aeroporto: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per via Fiume, via Cadorna, viale Brigata Bisagno, corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, via Gramsci, via delle Fontane, via Balbi dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove effettueranno regolare capolinea.