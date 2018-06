"Strabuzza gli occhi", 350 studenti progettano app e giochi per bambini ipovedenti

25 app, storie interattive e giochi elettronici accessibili ai bambini ipovedenti: sono state progettate da 350 studenti appartenenti a 15 classi di 9 scuole secondarie di Liguria e Toscana e sono il risultato del concorso “Strabuzzagliocchi”.

Promosso dall’Istituto David Chiossone onlus in collaborazione con Istituto per le Tecnologie didattiche del CNR (Consiglio Nazionale per le Ricerche) di Genova e con il sostegno della Fondazione Vodafone Italia, il progetto didattico è stata un’importante occasione per sensibilizzare i più giovani sui temi della disabilità visiva e delle barriere digitali.

App e giochi per i bambini ipovedenti

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18, i ragazzi si sono infatti cimentati nel realizzare strumenti digitali per stimolare ed esercitare il residuo visivo dei bambini ipovedenti da 0 a 10 anni, utilizzabili per la riabilitazione, per attività scolastiche ed extrascolastiche, ma anche nel tempo libero.

La premiazione si è svolta lunedì mattina nella sede dell’Istituto Nautico “San Giorgio” di Genova, con oltre 200 tra i ragazzi che hanno partecipato al concorso.

I primi classificati

Nella categoria gioco, primi classificati a pari merito “Quiz game”, presentato della classe II C dell’Istituto Tecnico ITIS Marconi di Pontedera (PI), e “Micio e Pingu”, ideato dalla classe II C dell’Istituto Comprensivo di Pegli (GE). Migliore storia interattiva, dedicata a bambini da 0 a 6 anni, “La principessa bambina”, creata dalla classe II della scuola grafica Fassicomo di Genova. Prima classificata nella categoria libro digitale la classe III A Liceo Classico Colombo di Genova con “Fred alla scoperta del mare”, per la fascia di lettori da 7-10 anni. Alle classi vincitrici sarà offerta la visita a Dialogo nel Buio, il percorso multisensoriale in totale assenza di luce accompagnati da guide non vedenti, allestito nella chiatta ormeggiata in Darsena.

Le app sono disponibili online

Tutte le app scaturite dal concorso sono disponibili e scaricabili sulla piattaforma online Sharehab (www.sharehab.it), il primo social network che aiuta la riabilitazione visiva dei bambini ipovedenti, dove si possono condividere e valutare le risorse digitali dedicate a bambini e ragazzi disabili visivi.

Sharehab – che sta per Share rehabilitation resources – offre a terapisti, genitori e docenti la possibilità di contribuire direttamente alla condivisione di informazioni, esperienze e consigli su app e risorse digitali selezionate e testate sul campo. Si configura così come un “aggregatore” di software, giochi, video, risorse autoprodotte, link e informazioni, accessibile da tutta la numerosa comunità di figure professionali e familiari che si impegnano quotidianamente per migliorare le abilità e le capacità di ogni bambino con disabilità visiva, dandogli la possibilità di crescere e realizzarsi appieno. Oggi sono oltre 100 le app censite, di cui una quarantina quelle segnalate direttamente dagli utenti.

Sharehab è uno dei progetti chiave del programma dell’Istituto David Chiossone onlus per il 150° anniversario della sua fondazione: un secolo e mezzo di storia e innovazione che hanno fatto dell’Istituto un centro di eccellenza a livello nazionale in tutti i campi che riguardano la disabilità visiva: dalla prevenzione all’assistenza e riabilitazione, fino alla ricerca su sistemi alternativi alla vista.