Nuova vita per la statua di Luzzati: dal Porto Antico al centro storico

La statua-totem di Lele Luzzati trova casa: dopo essere rimasta priva di dimora per un anno, smontata dal piazzale di fronte all’ex museo Luzzati, verrà trasferita nell’are dei Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico.

Il trasferimento è stato approvato con una mozione proposta da Pd, Lista Crivello, Genova Cambia e A Sinistra, che proponeva appunto di affidare la statua all’area gestita dalla cooperativa il Ce.Sto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La statua di Luzzati era stata smontata lo scorso agosto, in occasione dell’inaugurazione del nuovo point informativo dedicato al nuovo ponte di Genova. I pezzi del totale, ispirato a “Gli uccelli” di Aristofane e creato nel 2000 da Luzzati, vennero accatastati nei pressi del museo e restarono per diverso tempo abbandonati, provocando parecchie polemiche. Nei mesi successivi si è dibattuto molto di un riposizionamento, parlando anche del Ducale, sino a quando non è stata approvata la mozione per i Giardini Luzzati.