I caruggi del centro storico e il Fasce nel nuovo spot di Ikea

Mosca, Tokyo e… Genova: c’è anche il capoluogo ligure nel nuovo spot che Ikea ha diffuso per annunciare che quest’anno l’ormai celebre catalogo non verrà recapitato a domicilio,

Nella clip, poco più di 30 secondi che rientrano nella campagna #siamofattipercambiare, fanno capolino gli inconfondibili caruggi, due scorci distinti, e una veduta dall’alto del monte Fasce con al centro un “attore” d’eccezione: un asinello che bruca l'erba con alle spalle un panorama familiare.

Nel mezzo, Ikea che ironizza sul fatto di essere andata «dappertutto», inerpicandosi sui tornanti e addentrandosi nei vicoli, per comunicare che quest’anno il catalogo sarà disponibile solo in negozio, sfruttando gli angoli più nascosti e “inaccessibili” di Genova per assicurare che «noi comunque ve l'avevamo detto».