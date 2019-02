"Sposatevi a Genova": il progetto per lanciare la città come wedding destination

“Sposatevi a Genova!” è il nuovo progetto promosso da Comune di Genova (assessorato al Commercio e Turismo e assessorato Servizi Civici) e Convention Bureau GE, nato per lanciare Genova come nuova wedding destination internazionale ed entrare in un nuovo circuito di mete turistiche che, in Italia vede, a oggi, primeggiare Toscana, Costiera Amalfitana, Umbria e Venezia e i Laghi.

Il nuovo progetto punta sulla promozione attraverso materiali grafici (schede e dépliant cartacei), sito web dedicato – e collegato a Comune di Genova e Convention Bureau – e accounts specifici sulle piattaforme e social più adatte.

L’utilizzo dei social più importanti fa leva sulla ‘narrazione’: sei favole romantiche propongono le storie che solo Genova può raccontare, attraverso le quali viene creata una sinergia tra la città, le ceremony locations e gli operatori del settore.

Il progetto verrà ulteriormente ampliato attraverso campagne digital web e social marketing, conventions e sopralluoghi con i promoter internazionali, produzione di video e altro materiale corporate, accordi con operatori del settore e inserimento di Genova nelle piattaforme internazionali del settore.

Dove sposarsi a Genova: sei proposte

Le sei proposte principali valorizzano la suggestione dei luoghi più amati di Genova: dal tramonto sul mare sull’isola delle chiatte con lo sfondo della Lanterna; all’eleganza rinascimentale della Villa del Principe; dalla spiaggia di Boccadasse alla città vista dall’alto sulle terrazze di Villa Zerbino a Castelletto; dall’atmosfera sospesa nel tempo di Palazzo Ducale al fasto delle residenze della Genova dei Rolli.

Alle ‘storie’ sono affiancate informazioni pratiche sull’organizzazione dell’evento, sull’attività che Convention Bureau Genova può mettere a disposizione di chi è coinvolto nell’organizzazione del matrimonio, con approfondimenti su alberghi, catering, infrastrutture, location, servizi tecnici e trasporti.

Convention Bureau Genova ha già avuto occasione di promuovere la Genova dei matrimoni in alcuni importanti appuntamenti promozionali: educational e workshop rivolti a importanti wedding planners internazionali, accompagnate alla scoperta delle realtà e delle attività economiche della città di Genova dedicate ai matrimoni.

Comune di Genova e Convention Bureau hanno inoltre lavorato in sinergia per lo sviluppo del settore wedding, attraverso l’ottenimento del titolo di Case Comunali per la celebrazione di matrimoni civili di alcune prestigiose location della città.

Il progetto attua le decisioni assunte al Tavolo dell’imposta di soggiorno del Comune di Genova con Camera di Commercio e le Associazioni rappresentative di Categoria e vuole affermare Genova quale destinazione privilegiata per matrimoni in Italia e all’estero, sviluppando il segmento di mercato dedicato al Wedding, che è in crescita, attraverso i proventi dell’imposta di soggiorno. Infatti con il supporto dell’Assessore ai Servizi Civici, Matteo Campora, sono state individuate proprio recentemente, a fianco delle location cittadine storiche, quattro nuove location quali nuove case comunali per celebrare i matrimoni e punto di riferimento e di attrazione per la città: Villa del Principe, Villa Chiossone, Palazzo della Meridiana e Villa Lo Zerbino.

«Vogliamo che Genova venga proposta dagli operatori stranieri a chi sta per sposarsi»

«All’Italia – commenta l’assessore al Turismo Paola Bordilli - viene riconosciuto il ruolo di destinazione del romanticismo, dell’amore e della bellezza. Per gli sposi stranieri, poi, le città italiane rappresentano storia e bellezze culturali, ma anche fascino e luogo dei desideri, senza tralasciare le motivazioni legate al fattore cibo. Alla luce di ciò, proprio nel giorno di San Valentino, vogliamo dare alla nostra città una nuova opportunità nell'ambito delle wedding destination, mirata a promuovere il territorio e a generare mercato per gli operatori del settore. Vogliamo che Genova diventi meta privilegiata per i matrimoni e venga proposta dagli operatori stranieri a chi sta per sposarsi. Come nuova wedding destination Genova non è seconda a nessuno, appetibile non solo per le location che propone, ma soprattutto perché è una città che racconta delle storie. Storie meravigliose in cui gli sposi possono essere protagonisti».

«Abbiamo lavorato con l’obiettivo di avere delle proposte non solo emozionali, ma anche qualitativamente ben strutturate per poter affrontare i principali operatori nazionali e internazionali del settore Wedding e ottenere i migliori risultati per Genova» - sottolinea Carla Sibilla, presidente di Convention Bureau Genova.

«Questo progetto è stato possibile grazie al lavoro svolto dalla direzione Servizi civici, attenta alle esigenze dei cittadini. – dichiara l’assessore ai Servizi civici Matteo Campora – La civica amministrazione è sempre pronta a offrire maggiori opportunità e servizi».

Per ulteriori informazioni, il sito è www.genovawedding.com