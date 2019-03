Anche una spiaggia ligure tra le 15 più belle d'Italia

Ci sono prevedibilmente Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria, ma c’è anche un tocco di Liguria nella classifica delle 15 spiagge più belle d’Italia stilata da Skyscanner, portale di ricerca di voli che consente di confrontare le diverse offerte.

La classifica è arrivata ormai alla sua sesta edizione, e anche per il 2019 si è tenuto conto di una serie di fattori per stilarla: pulizia delle spiagge, stato delle acque, unicità del paesaggio circostante e infine i commenti che i viaggiatori hanno lasciato sui canali social del portale.

Il risultato è che, tra le 15 spiagge selezionate, una è ligure: si tratta di quella di Punta Chiappa, a Camogli, che si posizione all’ottavo posto, subito dietro la spiaggia la Gravara di Barrea, in Abruzzo, e davanti a quella di Sabaudia, in Lazio.

Definita “un eden terrestre sulla Riviera di Levante che rientra nell’Area Marina Protetta”, la spiaggia di Punta Chiappa è descritta come “una sottile lingua di roccia che protende sul mare dal Promontorio di Portofino e si è trasformata in una delle spiagge italiane più amate dai fan della scogliera”. Sottolineata anche la necessità di raggiungerla via mare, oppure camminando lungo i sentieri del monte di Portofino.

Non è la prima volta che il Golfo Paradiso viene premiato per la sua bellezza: già a gennaio il comprensorio era stato inserito nella lista delle mete del 2019 per il New York Times, che aveva citato la cucina del territorio, il paesaggio e il mare tra i suoi punti forti. Tornando alla classifica di Skyscanner, al primo posto domani la spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo, nelle Marche, medaglie d’argento e di bronzo alla Baia del Buon Dormire di Palinuro, in Campania, e a Punta Prosciutto, a Porto Cesareo, in Puglia. Novità del 2019, la spiaggia del lago di Tenno, in Trentino Alto Adige.