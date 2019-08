Spiagge: San Fruttuoso di Camogli entra nella top ten delle più 'hashtaggate'

Oggi andare in vacanza vuol dire sempre più condividerlo sui social, specialmente se ci si trova in una spiaggia decisamente instagrammabile. Un noto motore di ricerca per case vacanza ha quindi pensato di ricercare anche quest'anno quali sono le spiagge più 'hashtaggate' dell'estate e cosa è cambiato rispetto all'anno scorso.

Dai dati è emerso che la spiaggia di Tropea ha un incremento di popolarità del 60% ed entra a far parte della top10 al posto di Cala Goloritzè; scala dei Turchi mantiene la medaglia d'oro anche quest'anno; la Puglia ha ben tre spiagge in classifica: Punta Prosciutto, Grotta della Poesia e Porto Selvaggio.

Per quanto riguarda la Liguria sono due le spiagge fra le prime dieci in classifica. Si tratta della baia del Silenzio a Sestri Levante che si piazza al terzo posto e San Fruttuoso di Camogli all'ottavo posto.

La baia del Silenzio è protagonista di ben 54.695 hashtag. Questo luogo da sogno, naturalmente silenzioso, dispone di una vista mozzafiato sul mare blu, incorniciata dalle case colorate di Sestri Levante e dalla sabbia soffice. Forse è proprio per questo che la perla ligure aumenta la sua popolarità quasi del 36% e si aggiudica anche quest'anno la medaglia di bronzo. Vale la pena assistere ad un bel tramonto da questo paradiso terrestre.

La spiaggia di San Fruttuoso di Camogli, raggiungibile solo a piedi o in battello, si aggiudica quasi 34mila hashtag assestandosi all'ottavo posto. La sua bellezza mistica non è solo dovuta all'abbazia dedicata a San Fruttuoso, ma anche alla suggestiva statua del Cristo degli abissi, posta sul fondale marino negli anni Cinquanta. Con un incremento del 39% di popolarità su Instagram, San Fruttuoso supera Porto Giunco e le ruba l'ottavo posto per l'estate 2019 (fonte Holidu).