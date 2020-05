Da oggi in Liguria in due in scooter e in albergo anche e non conviventi

La Liguria compie un ulteriore passo verso la normalità dopo i tre mesi di lockdown e l'emergenza coronavirus.

Da domenica è infatti possibile, anche per chi non convinve, andare in due in moto e in scooter - a patto di indossare o il casco integrale o una mascherina almeno chirurgica - e dormire nella stessa stanza d'albergo.

Il governatore ligure Giovanni Toti lo ha confermato su Facebook, anticipando le due faq pubblicate sul sito della Regione domenica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo ascoltato le esigenze e le richieste degli albergatori da un lato - ha spiegato Toti - e dall’altro cerchiamo di dare risposte a una regione in cui si usano molto le due ruote per motivi logistici e di spazio».