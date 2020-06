Sestri Ponente, lavori sul ponte Obliquo: come cambia la viabilità (e il parcheggio)

Dopo la forzata pausa dovuta all’emergenza sanitaria covid-19, ripartono i cantieri importanti in città. Tra questi c’è anche il cantiere per la demolizione e la ricostruzione del ponte Obliquo di Sestri Ponente, lavori necessari per la messa in sicurezza del Chiaravagna.

I lavori, che dureranno poco più di un anno da cronoprogramma (400 giorni) comporteranno un serie di modifiche alla viabilità che entreranno in vigore, gradualmente, a partire dalle 6 di martedì 9 giugno, quando il tratto di via Borzoli tra Via Giotto e Passo Ruscarolo sarà percorribile a doppio senso di marcia (esclusi gli autocarri sopra le 7.5 tonnellate).

Dalle 6 del 15 giugno verrà poi chiusa la parte finale di via Chiaravagna, oltre via Casati. In questo caso, tra il ponte De Simone e il cantiere la strada sarà percorribile a doppio senso di marcia fino alle attività commerciali e alle abitazioni che si trovano poco più a valle di Via Casati (che resta raggiungibile), e dall’incrocio di via Gabrio Casati direzione mare sarà istituito il doppio senso di marcia per gli aventi diritto (veicoli diretti a parcheggi privati e attività). Via Da Bissone resta invece a senso unico di marcia, come attualmente è previsto.

«Nella notte tra lunedì e martedì partiamo con la prima tracciatura e martedì mattina partono i lavori - spiega Massimo Romeo,vicepresidente del Municipio Medio Ponente - Si tratta del penultimo intervento assolutamente necessario per mettere in sicurezza il torrente Chiaravagna, che ha provocato danni e anche decessi, e sono assolutamente necessari».

Romeo spiega anche che, a fronte della riduzione dei parcheggi necessaria per effettuare i lavori, il Municipio si è mosso per cercare di andare incontro alle esigenze di chi in zona abita e lavora: «Insieme alla Mobilità abbiamo cercato di ottimizzare gli spazi anche per quanto riguarda i parcheggi - conferma - Tracceremo nuovi stalli merci, spostando e rintraccianndo anche quelli per i disabili e abbiamo spostato le postazioni Amiu chiedendo un cambio di orario per lo svuotamento, che avverrà dalle 20 in poi»

Amt, le modifiche ai bus

Gli autobus effettueranno gli attuali percorsi fino alle 6 del 15 giugno, giorno in cui prenderanno effettivamente avvio i lavori per la demolizione del ponte.

Da lunedì 15 di giugno la linea Amt 53 transiterà in Via Borzoli sia per salire verso la collina sia per scendere verso Sestri/Via Giotto, a doppio senso, e le fermate bus sono state sistemate il più possibile in parallelo con quelle attuali.

Sempre da lunedì 5 giugno la linea Amt 170 diretta a Sestri Ponente in uscita da via Gaggero eseguirà il seguente percorso:

- ponte de Simone

- via Chiaravagna direzione monte.

- piazza Silvio Arrivabene

- Via Giovanni Arrivabene

- viale Carlo Canepa

- Piazza Baracca