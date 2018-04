Sestri Ponente, un nido stoppa i lavori in viale Canepa

Soltanto ieri, mercoledì 18 aprile, gli uomini di Aster iniziavano il taglio dei 78 alberi di viale Canepa, a Sestri Ponente, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione previsto per la strada. A distanza di un giorno però il progetto si ferma per il ritrovamento di un nido su uno degli alberi ell'esposto di un'associazione ambientalista genovese.

A puntare il dito su quanto accaduto, e a invocare uno stop definitivo al taglio delle alberature, che andranno sostituire con un centinaio di peri da fiore, è anche il Movimento 5 Stelle: «Questa scoperta ha portato istantaneamente alla sospensione dei lavori - ha sottolineato Marco De Ferrari, portavoce M5S in Regione - Ciò significa che, dietro gli abbagli dei soliti slogan, si celava un iter progettuale nato male e gestito peggio, il tutto al caro prezzo di 1 milione e 200mila euro di denaro pubblico».

Ferrari ha invitato a rivedere il progetto, e a fermare l’abbattimento delle sophore e dei bagolari su cui nelle scorse settimane il quartiere si era diviso: da un lato chi invocava il mantenimento del verde, dall’altro chi si era detto favorevole al taglio per mettere in ordine (e in sicurezza) una delle più antiche vie della città, piena di crepe e buche anche a causa delle radici degli alberi, alcuni dei quali malati.

«Chiediamo la convocazione urgente di una commissione tematica in Regione, con il coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni culturali e delle associazioni ambientaliste, per rivedere il progetto alla luce di questo scontato ritrovamento, anche attraverso l’audizione degli assessorati di competenza di Comune e Municipio VI Medio-Ponente», prosegue il Movimento 5 Stelle, che si è detto d’accordo con la riqualificazione «a partire dal rifacimento delle tubature sotterranee e della pavimentazione, coinvolgendo tecnici urbanistici e le migliori energie della Liguria».

Il Municipio: «Presto una verifica, rispetteremo i tempi»

Immediata la replica del Municipio Medio Ponente, con il vicepresidente e assessore al Territorio, Manutenzioni e Vialbilità, Massimo Romeo, che a Genova Today ha spiegato che «oggi i lavori si sono fermati, ma nei prossimi giorni si faranno le necessarie verifiche sulle alberature per controllare la presenza dei nidi. Abbiamo intenzione di coinvolgere l’associazione che ha presentato l’esposto nelle verifiche, in modo da evitare che i lavori subiscano uno stop prolungato».

«Ci siamo sforzati molto - ha proseguito Romeo - per restare nei tempi e consegnare le chiavi del cantiere, lavorando di notte e lottando contro il maltempo, e l’intervento è già a buon punto. Gli uomini di Aster hanno tagliato buona parte delle alberature, ed entro dieci giorni sposteremo il cantiere sull’altro lato della strada e porteremo a termine questa verifica».