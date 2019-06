Servizi demografici, cambio di orario per l'estate

Cambio di orari per gli uffici che si occupano di servizi demografici sul territorio genovese in vista dell'estate.

Da lunedì 10 giugno a mercoledì 11 settembre, infatti, gli uffici demografici centrali di corso Torino e quelli dei Municipi saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 12.30; con lo stesso orario, l’ufficio anagrafe di corso Torino 11 resterà aperto ogni sabato mattina non festivo per erogare le carte d’identità.

Il Comune ricorda che i certificati possono essere richiesti o prenotati sul sito istituzionale all’indirizzo servizionline.comune.genova. it/AvvioPratica/demografici. asp, e che è anche possibile richiederli nelle edicole che hanno aderito al progetto “Edicole 4.0”, riconoscibili dalla locandina esposta ed il cui elenco si può trovare sul sito del Comune. Previa prenotazione è inoltre possibile fare richiedta nello sportello virtuale di via Reta, dove si può anche avere l’assistenza di un operatore al martedì e al giovedì dalle 8 alle 12.

Online è infine possibile presentare le dichiarazioni di cambio di residenza scaricando la modulistica necessaria e seguendo le indicazioni presenti al link smart.comune.genova.it/pages/ residenza-0.