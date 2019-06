Escursioni, 100 nuovi percorsi e 360 km in più in Liguria

Si aggiorna la “Carta inventario” dei percorsi escursionisti liguri: a partire dal 2019, nella nostra regione si aggiungono 100 nuovi sentieri, per un totale di 362 ulteriori chilometri.

Ad annunciarlo è stato l’assessore all’escursionismo, Stefano Mai: «Arriviamo al quinto aggiornamento della Carta inventario dei percorsi escursionisti con la consapevolezza che l’escursionismo, e l’outdoor in generale, in Liguria è uno dei settori su cui dobbiamo puntare per la riscoperta del nostro splendido mare verde di Liguria: un entroterra pieno di bellezze, prodotti tipici, biodiversità e ricchezza culturale».

In totale la lunghezza dei percorsi sale a oltre 4mila chilometri, per un totale di 751 sentieri e una distanza complessiva di 4.404 chilometri: «Queste cifre dimostrano come i sentieri liguri siano una vera e propria risorsa del territorio - ha proseguito Mai - Voglio ricordare che con il mantenimento dei sentieri, non solo si agevola il turismo, ma si mantiene il territorio e si facilitano operazioni di soccorso e antincendio boschivo».

Confermata inoltre la collaborazione con il Cai, il Club alpino italiano, per la manutenzione di alcuni tratti: «La gestione dei sentieri è una vera prova di coordinamento sul territorio - ha detto ancora l’assessore - I tratti, oltre che dalla Regione, vengono gestiti dai Comuni, dalle Provincie, dai Parchi regionali e dal Parco nazionale delle Cinque Terre, insieme a numerose associazioni. Nello specifico ho appena destinato 40mila euro al proseguo della collaborazione con il Cai che si occuperà di aggiornamenti al personale, dello sportello informativo, degli eventi, nonché del monitoraggio e ripristino di alcuni sentieri».

«Ringrazio personalmente il Cai, la Fie, e tutti coloro che a titolo di volontariato, ci aiutano nel mantenere questa grande ricchezza naturalistica - ha concluso Mai - In questi giorni stanno anche iniziando i lavori da parte dei Comuni per manutenzione di sentieri e posizionamento della necessaria cartellonistica, utilizzando parte dei 17 milioni che come Regione abbiamo messo a disposizione attraverso la misura 8.5 del PSR».