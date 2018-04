Scuola: tra festività e scioperi il "maxiponte" dura 10 giorni

Un anticipo d’estate per gli studenti della scuole liguri, non solo per il clima, ma anche per la possibilità di stare lontani dai banchi per 10 giorni.

Merito (o colpa, a seconda dei punti di vista e della possibilità di organizzarsi con il lavoro) dei ponti legati alle festività di mercoledì 25 aprile e di martedì 1 maggio, cui potrebbe aggiungersi lo sciopero dei docenti e del personale Ata proclamato dai sindacati Anief e Saese per mercoledì 2 e giovedì 3 maggio e legato al caso delle maestre escluse dalle graduatorie perché non laureate e al mancato arrivo degli 85 euro mensili previsti dal nuovo contratto.

Lo stop, per gli studenti delle scuole genovesi, inizia lunedì 23 aprile, così come stabilito dal calendario scolastico regionale, e prosegue martedì 24 e mercoledì 25. Moltissime le famiglie che hanno deciso di prendere altri due giorni e unire il Primo Maggio (che cade di martedì), complice anche il fatto che la Liguria, così come altre 13 Regioni, ha optato per tenere chiuse le scuole lunedì 30 aprile, ufficializzando il ponte. Se il 2 e il 3 lo sciopero venisse confermato e le adesioni fossero elevate, ecco che i giorni di festa diventerebbero 9 di fila.

Ancora non è chiaro se il “maxiponte” dovrà essere recuperato: i giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206, e la fine dell’anno scolastico è fissata a martedì 12 giugno. Nel corrente anno scolastico, inoltre, le allerte rose (che prevedono quindi la chiusura delle scuole) sono state numerose, facendo saltare agli studenti altri giorni di lezione.