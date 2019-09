Scuola, prima campanella per gli studenti liguri tra vecchie e nuove sfide

Prima campanella dell’anno scolastico 2019/2020 per oltre 171mila studenti liguri: la mattina di lunedì 16 settembre ha segnato per alunni di elementari, medie e superiori il momento del rientro a scuola dopo le vacanze estive, e per alcuni di loro si è trattato anche, per il secondo anno di fila, di una sfida.

Il riferimento è agli studenti coinvolti nel Piano emergenza scuola, adottato in seguito al crollo del ponte Morandi da Regione Liguria insieme con Comune di Genova, Città metropolitana, Amt, Atp e i dirigenti scolastici degli istituti interessati. Il piano prevede una serie di misure finalizzate a facilitare il raggiungimento degli istituti scolastici da parte di quei bambini e ragazzi costretti a fare i conti con la viabilità post crollo, e conta su scuolabus gratis per gli alunni più piccoli dell’Istituto comprensivo Certosa, IC Borzoli, IC Sampierdarena, IC Barabino e IC Teglia e Bolzaneto e voucher per gli studenti delle scuole superiori di Valpolcevera, Valle Scrivia e Valle Stura.

Proprio agli studenti dell’istituto comprensivo di Certosa di via Ariosto 1 hanno fatto visita, alle 8, il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore regionale all’Istruzione, Ilaria Cavo, che si sono poi spostati all’Istituto Don Bosco, in via San Giovanni Bosco, per incontrare studenti e insegnanti in aula magna e salutare con loro l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per tutti gli altri studenti, il tanto temuto ritorno a scuola si è svolto senza novità: quest’anno aumentano gli alunni di medie e superiori, ma diminuiscono quelli di scuole d’infanzia e primaria. Ritrovati anche i problemi dello scorso anno: pur con l’assegnazione di alcune cattedre, mancano ancora diversi dirigenti scolastici e diversi insegnanti, e sono diversi gli istituti che iniziano l’anno scolastico con supplenti.