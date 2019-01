L'istituto Caboto di Chiavari protagonista dello speciale Rai sul Giorno della Memoria

Domenica su Rai Scuola, in occasione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah, andrà in onda uno speciale sul viaggio ad Auschwitz di una scuola italiana.

La scuola partecipante quest'anno è l'Istituto Giovanni Caboto di Chiavari, vincitrice di un bando di concorso del Miur, in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e che aveva come tema un intervento pronunciato da Liliana Segre il 5 giugno 2018 al Senato.

Nel corso del viaggio i ragazzi hanno incontrato le sorelle Bucci, Andrea e Tatiana, superstiti dell'Olocausto, e hanno assistito alla proiezione del cartone sulla loro vita. Dal 28 gennaio lo speciale sarà disponibile su Raiplay e sul sito di Rai Scuola.

Lo speciale di Rai Scuola

Un viaggio dentro l'abisso della Shoah, perché la memoria sia fatta non solo di parole ma di persone, luoghi, oggetti, emozioni: è il viaggio raccontato dai ragazzi delle scuole italiane nello Speciale di Rai Scuola "Auschwitz 2019. Sul filo delle parole"

Ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio, gli studenti vincitori del concorso del Miur per il "Viaggio della Memoria", che hanno visto i luoghi e ascoltato la storia e le testimonianze dell'orrore di Auschwitz-Birkenau.