Compleanno Costa, in via Venti lo scivolo ad acqua più grande del mondo

Per un giorno la città di Genova si trasformerà in una nave da crociera in occasione del Costa Zena Festival, la grande festa organizzata da Costa Crociere il 7 luglio per festeggiare i suoi 70 anni. Oltre ai grandi nomi della musica e dello spettacolo attesi sotto la Lanterna (per il programma completo clicca qui) quel giorno verrà stabilito un record, ovvero quello del più lungo scivolo gonfiabile ad acqua mai costruito in una città.

La struttura verrà posizionata nella centralissima via XX Settembre e avrà una lunghezza di 320 metri. Lo scivolo sfrutterà la naturale pendenza della strada permettendo a tutti, da mattina a sera, di provare l'emozione di tuffarsi e scivolare tra i palazzi di Genova. La zona 'Solarium in piazza' sarà completata da sedie a sdraio, ombrelloni e servizio bar per chi vorrà godersi un po' di sole in piazza De Ferrari.

Per non perdersi neanche un appuntamento del festival, su tutto il percorso da seguire sarà innalzato, tra le vie della città, un gran pavese (la tipica serie di bandiere della tradizione nautica presente su tutte le navi Costa da poppa a prua) lungo quasi due chilometri.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato: «Grazie a Costa Crociere Genova vivrà una giornata di festa condita da grandi eventi alla quale il Comune è fiero di partecipare e collaborare. Festeggiamo 70 anni di una realtà nata nella nostra città, che qui ha ancora la sua sede ufficiale con mille dipendenti e che finalmente nei prossimi mesi tornerà nel nostro porto. Per la giornata del 7 luglio l'invito è a tutti i genovesi e ai tanti turisti che affollano la nostra Genova, perché partecipino numerosi e invadano il centro cittadino per un momento di grande allegria».

«Costa Crociere è una delle realtà imprenditoriali più importanti della Liguria, un nome che porta il nome di Genova e della nostra regione in giro per il mondo - dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Ringraziamo Costa per questa festa che, in occasione dei suoi 70 anni, animerà il centro di Genova per una giornata davvero da ricordare, con un programma ricchissimo. Siamo di fronte a un'azienda nata a Genova, che è rimasta qui, e che da 70 anni continua a dare lavoro: siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto da Costa, simbolo di un settore, quello turistico, che è una delle gambe su cui stiamo costruendo il rilancio della Liguria. La collaborazione con Costa è fruttuosa e costante, a partire da eventi di enorme rilievo come la Partita del cuore, e siamo certi proseguirà in questa direzione».