In marcia per il clima: programma e percorso della manifestazione genovese

Tutti in marcia per il clima: l’accorato (e affilato) appello di Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata il volto dei giovani preoccupati per il futuro del pianeta, è stato accolto in tutto il mondo, e venerdì 15 marzo saranno migliaia le persone che scenderanno in piazza aderendo al movimento #FridaysForFuture. Genova compresa.

Le manifestazioni sono previste infatti in oltre 1.300 località di 98 paesi, e il capoluogo ligure non si è tirato indietro, partendo proprio dai giovani: studenti e ambientalisti si mescoleranno venerdì mattina a studiosi, ricercatori e semplici cittadini che hanno a cuore le sorti della Terra e lottano contro il deperimento delle risorse e il riscaldamento globale, un allarme che in Italia sopratutto sembra non ricevere la dovuta attenzione. Gli esperti, come è ormai noto, parlando di un aumento della temperatura globale di 3,3 gradi nel 2050, un cambiamento che avrà ripercussioni catastrofiche sull’intero ecosistema.

E così, dalla voce di una studentessa con le trecce e gli occhi azzurri, è partita una vera e propria rivoluzione che giorno dopo giorno acquista sempre più vigore, e che venerdì mattina culminerà con la Marcia per il Clima: a Genova l’appuntamento è per le 9.30 in piazza De Ferrari «con cartelli, slogan e striscioni», sottolineano gli organizzatori, ricordando però che si tratta di una manifestazione apolitica e senza bandiere.

Alle 10.30, in corteo, i manifestanti si muoveranno quindi verso il Porto Antico percorrendo piazza Matteotti e via San Lorenzo e arrivando sino a Calata Mandraccio, dove alle 11.30 si terrà il flash mob conclusivo.