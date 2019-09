L'Università di Genova patrocina Fridays For Future e firma la prima "lettera per il clima"

L’Università di Genova scende in campo per il clima, e lo fa al fianco dei più giovani, vero motore della rivoluzione iniziata lentamente qualche mese fa e oggi sempre più potente anche grazie a portavoce come la giovane attivista svedese Greta Thunberg.

Nei giorni in cui proprio Greta ha calamitato l’attenzione mondiale per il duro e sentito discorso pronunciato davanti ai big della Terra, che ha accusato di aver “rubato i miei sogni e il mio futuro”, l’Università di Genova ha annunciato di avere aderito alla manifestazione “Fridays for Future” del prossimo 27 settembre, concedendo il patrocinio all’iniziativa, e di avere messo in atto altre azioni per contrastare l’emergenza climatica ed ecologica.

In particolare, l’ateneo genovese ha aderito anche a “The Sustainable Development Goals (SDG) Accord”, l’ iniziativa di dichiarazione dell'emergenza climatica coordinata dalla Youth and Education Alliance dell'UN Environment, e ha sottoscritto, prima in Italia, una lettera di intenti approvata dal consiglio di amministrazione, diventata il simbolo

dell’impegno che l’Università di Genova si assume nei confronti dei giovani e del loro futuro.

L’Università di Genova è dunque il primo ateneo italiano a emanare un documento che non si limiti a indicazioni di massima ma entri nel dettaglio di azioni pratiche e concrete, invitando le istituzioni nazionali e locali, quelle governative e quelle educative, a unirsi nel riconoscere l’emergenza climatica ed ecologia e ad agire sinergicamente per limitare la deriva verso la quale tende il nostro pianeta.

Lettera per il clima dell’Università di Genova, i contenuti

Il Rettore Paolo Comanducci firmerà la lettera davanti al corteo della manifestazione di venerdì 27 settembre. Ecco le 10 buone prassi contenute nella lettera: