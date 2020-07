La gigantesca Scarlet Lady torna a Genova prima di salpare per i Caraibi

C’è chi l’ha vista da lontano attraccata in porto a Genova si è chiesto che nave fosse, così grande e con la livrea rossa nella parte superiore, e chi invece l’ha riconosciuta subito proprio per queste caratteristiche: la Scarlet Lady, prima nave da crociera Virgin, era uscita dal cantiere di Sestri Ponente di Fincantieri a febbraio, e finito il lockdown è tornata a Genova per prepararsi alla prossima crociera.

La nave è arrivata a Genova nelle ore scorse e ci resterà per una ventina di giorni, in modo da permettere agli uomini di Fincantieri di effettuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria. Terminato il “restyling”, riprenderà il mare alla volta degli Stati Uniti, da dove, i primi di agosto, salperà per una crociera che toccherà Messico e Bahamas, cui seguiranno altri viaggi nei Caraibi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Consegnata il giorno di San Valentino, la Scarlet Lady è la prima nave costruita da Fincantieri per Virgin Voyages, ha una stazza lorda di circa 110.000 tonnellate, è lunga 278 metri e larga 38. Conta su oltre 1.400 cabine e può ospitare 2.770 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.160 persone.