Val d'Aveto imbiancata, a Santo Stefano si attendono le prime sciate

Lo scorso anno non solo si è fatta attendere, ma è anche arrivata in quantità appena sufficienti per aprire le piste. Quest'anno, invece, la neve ha già fatto la sua comparsa sulle alture della Liguria, e a Santo Stefano d'Aveto le cime delle montagne sono già ricoperte di un manto bianco che si spera sia di buon auspicio per la stagione.

I gestori degli impianti della Val d'Aveto hanno immortalato uno spettacolo da fiaba lunedì mattina: sotto un cielo terso e un sole luminoso, le piste del monte Bue e prato della Cipolla scintillavano di bianco, una spessa coltre candida appena segnata dalle tracce di qualche sciatore impaziente che ha voluto indossarli e provare l'ebbrezza della prima sciata.

Ancora non sono state diffuse le date di apertura degli impianti - solitamente fissate per i giorni intorno all'Immacolata - ma se il meteo non deluderà e non vi saranno bruschi innalzamenti delle temperature, quest'anno per gli amanti della neve anche in Liguria potrebbe essere un bianco Natale.