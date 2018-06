Santa Margherita set del nuovo film con Jennifer Aniston, Adam Sandler e Luke Evans

Santa Margherita Ligure sempre più vip. Solo che stavolta le celebrità che ne percorreranno le strade non lo faranno per svago, ma per lavoro: a partire dall’ultima settimana di luglio la Perla del Tigullio sarà il set di “Murder Misftery”, nuova produzione del colosso dello streaming Netflix con protagonisti Jennifer Aniston, Adam Sandler, Luke Evans e Danny Boon.

Inutile dire che, da quando la notizia è stata ufficialmente confermata dal Comune, gli abitanti della cittadina fremono. Non soltanto per la ricaduta economica che le 300 persone coinvolte nella produzione avranno sul territorio, ma anche per l’emozione di essere al centro di un progetto targato Netflix che coinvolge superstar hollywoodiane: gli addetti ai lavori verranno ospitati in diverse strutture del territorio, da Genova a Chiavari passando per Portofino e Rapallo, ma la parte più importante si concentrerà su Santa Margherita.

Le riprese verranno effettuate soprattutto nell’area del Molo Foraneo (che resterà dunque chiuso al pubblico) e piazza Cagni (parzialmente chiusa). Il sindaco Paolo Donadoni ha assicurato che l’accesso all'area portuale, a tutte le attività commerciali, ristoranti e stabilimenti balneari e attività sportive sarà comunque sempre aperto al pubblico e garantito: «Si tratta di una grande occasione per tutto il territorio, così come lo è stato l’evento Ferrari l’anno scorso o il concerto di Bocelli a Portofino qualche anno fa - ha commentato - Santa Margherita Ligure è stata scelta tra tante location per la sua bellezza, la disponibilità di infrastrutture, e per la sua discrezione e attitudine all'accoglienza. Queste peculiarità, se riusciremo tutti insieme a confermarle, potranno portare altre occasioni come questa. È importante che la nostra città diventi scenario di eventi internazionali e di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi come sammargheritesi».

Dal punto di vista della sicurezza, del traffico e di altre questioni logistiche, dopo le riunioni dei mesi scorsi che hanno coinvolto produzione, amministrazione comunale, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Municipale, e Demanio, nuovi incontri verranno programmati nei prossimi giorni anche con l’Ufficio Tecnico e i residenti coinvolti da vicino nelle riprese.

Che cos’è “Murder Mistery”

Diretto dal regista Kyle Newacheck e produzione originale Netflix, “Murder Mistery” è un genere a metà strada tra il thriller e la commedia, ambientato tra la Francia e l’Italia, che racconta la storia di un poliziotto di New York (Adam Sandler) che decide di portare la moglie (Jennifer Aniston) a fare un viaggio alla scoperta dell’Europa. Sul volo di andata la coppia conosce un uomo (Luke Evans), che li invita a partecipare a un incontro sullo yacht di un miliardario. Che nel corso della serata viene ucciso: Sandler ed Aniston diventano così i due principia indiziati del suo omicidio.