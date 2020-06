Santa Margherita, arrivano la guardia ambientale per vigilare su cani, rifiuti e mascherine

Un team di volontari incaricati di controllare che i padroni dei cani si comportino in modo diligente, e che i rifiuti (mascherine comprese, quando non più indossate) siano smaltiti nel modo corretto: Santa Margherita Ligure aumenta i controlli in città per l’estate, supportata dalla Guardia Nazionale Ambientale, ente di volontariato riconosciuta come "Associazione di Protezione Ambientale” grazie a una convenzione siglata appositamente.

I volontari, in pattuglie di due unità, monitoreranno le vie cittadine per individuare comportamenti poco virtuosi, informando sulle regole e su cosa portare con sé quando si va a passeggio con i cani (sacchetti e bottiglietta d’acqua per sciacquare le deiezioni) e vigilando sul corretto utilizzo dei cassonetti dei rifiuti, accertandosi anche che le mascherine vengano utilizzate dove vige l’obbligo. In caso di violazioni, le guardie sono autorizzate dalla prefettura a staccare multe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«I progetti in tema ambientale che abbiamo avviato da tempo stanno dando i loro frutti - ha detto il sindaco Paolo Donadoni - e ogni anno cerchiamo di fare un passo avanti. Il coinvolgimento della Guardia Nazionale Ambientale, che ringrazio per la disponibilità, assume importanza per garantire sia la sicurezza delle persone sia la buona convivenza con gli animali d’affezione sia per il corretto conferimento dei rifiuti. Santa Margherita Ligure è un luogo bello e accogliente in cui vivere in serenità, ma sempre nel rispetto dell’ambiente naturale e urbano che ci circonda e che costituisce un bene prezioso per tutta la nostra comunità ».