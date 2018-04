Turismo e disabilità, Santa Margherita confermata Bandiera Lilla

Confermata la Bandiera Lilla per Santa Margherita Ligure: per il quarto anno di fila, alla cittadina del Tigullio è stato riconosciuto l’impegno messo nel favorire il turismo da parte di persone con disabilità e renderlo più accessibile.

La cerimonia si è tenuta venerdì a Bologna: a consegnare i riconoscimenti, nella Sala Ravel gremita di pubblico, è stata Simonetta Agnello Hornby, scrittrice e autrice del libro e docu-film “Nessuno può volare” realizzati insieme al figlio George, da anni costretto in carrozzina.

«Siamo lieti di essere riusciti a confermare la Bandiera Lilla anche per il 2018/2019 - è stato il commento soddisfatto del vicesindaco Emanuele Cozzio e dell’assessore Beatrice Tassara - Si tratta di un riconoscimento di cui siamo orgogliosi e che è un fiore all'occhiello per la nostra comunità. È comunque per noi un punto di partenza che premia i nostri sforzi in termini di accoglienza turistica, vivibilità e sensibilità di Santa Margherita Ligure verso tutti, cittadini e ospiti. Molto importante per noi è il fatto che località conosciute nel mondo come il Tigullio e Santa Margherita Ligure in particolare siano ambasciatori di valori essenziali quali la solidarietà l'inclusione e la vivibilità a 360 gradi».