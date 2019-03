Gambero di Santa, una ricetta ottiene il marchio

Gnocchetti di prebuggiun con Gambero di Santa di Portofino Gourmet Italy. Ecco la prima ricetta che ha ottenuto l'ok all'utilizzo del marchio Gambero di Santa dopo essere diventato prodotto De.Co. (avvio dell'iter nel novembre 2018). A festeggiare è Deborah Gentoso, titolare di Portofino Gourmet Italy.

«Il marchio De.C.O. rilasciato dal Comune attesta l'origine del prodotto oltre alla sua composizione - ricordano il sindaco Paolo Donadoni e l'assessore Valerio Costa - ma soprattutto è una carta in più da giocarsi con la propria clientela».

Per i prodotti le istanze dovranno essere corredate da una serie di informazioni: il nome del prodotto; l'area geografica di produzione o il punto di sbarco in caso di prodotti ittici; le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione, ecc.; i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione o l'imballaggio; la descrizione dei locali dove si lavorano i prodotti.

Una Commissione si pronuncerà entro 60 giorni sull'ammissibilità della domanda. Completata l'istruttoria la Comissione presenterà l'esito dell'esame alla Giunta comunale che deciderà l'iscrizione nell'apposito Albo comunale. L'iscrizione nel registro De.C.O. è gratuita.