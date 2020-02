Sanremo, Mika omaggia De André, «Brividi» per il figlio Cristiano

Omaggio a Fabrizio De Andrè nella terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti che, in questa edizione della kermesse, è stata realizzata per celebrare i 70 anni della manifestazione con i cantanti in gara impegnati con le cover dei grandi successi del Festival. Festival a cui non ha mai partecipato Faber come cantante (ma solo come autore di una canzone dei New Trolls nel 1985), che però sul palco dell'Ariston ha ricevuto tanti, doverosi, omaggi.

Ieri sera ci ha pensato Mika, cantante e showman di origini Libanesi, ospite per la terza volta sul palco dell'Ariston. Prima di esibirsi ha voluto omaggiare il nostro Paese e Faber, spiegando: «Ascoltando la vostra musica ho potuto davvero conoscere l'Italia. Dalla, Battiato, Tenco e De André. Quante cose mi ha fatto capire dell'Italia, e di me, Fabrizio De André. Quando mi hanno chiesto di rendere omaggio alla canzone italiana su questo palco mi sono spaventato. Poi ho pensato che non avrei dovuto, perché ci sarebbe stato il mio amico De André ad aiutarmi. Lui ha scritto una canzone che dice proprio quello che penso io dell'amore. Che inizia e poi finisce. Come se nel mondo ci fosse tutta questa quantià d'amore che tutti vogliono, ma che non basta per tutti nello stesso momento; e cosi ce la scambiamo e ce la passiamo. Così possiamo amare di più e anche perdonare l'amore quando se ne va. Amore che viene e amore che vai».

Titolo della famosa canzone di Faber che poi Mika ha cantato in maniera magistrale, venendo anche ringraziato da Cristiano De Andrè che, su Facebook, ha scritto: «Grazie Mika per le belle parole che hai speso su mio padre e per la tua bellissima ed elegante versione di “ Amore che vieni, Amore che vai". Brividi»