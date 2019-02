Sanremo 2019: duetto con Jack Savoretti per gli Ex-Otago

Quarta serata dedicata ai duetti al Festival 2019. Sul palco dell'Ariston salirà nuovamente anche la band genovese degli Ex-Otago, in gara con il brano "Solo una canzone". Protagonista del duetto sarà il cantautore anglo-italiano Jack Savoretti, nato a Westminster, ma originario proprio di Genova. Suo padre Guido, infatti, lasciò proprio la Superba per trasferirsi in Inghilterra mentre il nonno Giovanni (da cui prende il nome, Jack è solo il nome d'arte) fu uno dei partigiani firmatari che partecipò alla liberazione di Genova dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Gli Ex-Otago cercheranno di risalire la classifica dopo le prime due serate: la graduatoria parziale della prima li vedeva nella zona rossa (la più bassa), mentre nella seconda sono risaliti nella gialla (la fascia intermedia). Per i quotisti la vittoria rimane praticamente impossibile (quota 100.00), sempre difficile, ma con una quota più abbordabile (11.00) un piazzamento sul podio.

Sanremo 2019: i duetti della quarta serata

Fabrizio Moro con Ultimo

Ermal Meta con Simone Cristicchi

Brunori Sas con The Zen Circus

Manuel Agnelli con Daniele Silvestri

Beppe Fiorello con Paola Turci

Neri Marcorè con Nek

Paolo Jannacci e Massimo Ottoni con Enrico Nigiotti

Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano con BoomDaBash

Gué Pequeno con Mahmood

Irene Grandi con Loredana Bertè

Syria con Anna Tatangelo

Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga

Enrico Ruggeri e Roy Paci con Negrita

Nada con Motta

Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò con Arisa

Noemi con Irama

Giovanni Caccamo con Patty Bravo con Briga

Jack Savoretti con Ex-Otago

Morgan con Achille Lauro

Cristina D'Avena con Federica Carta e Shade

Sottotono con Nino D’Angelo e Livio Cori

Diodato e Calibro 35 con Ghemon

Biondo e Sergio Sylvestre con Einar

Il violinista Alessandro Quarta con Il Volo

Sanremo 2019: testo Solo una canzone Ex-Otago

Resta con me / Perché la notte mi fa perdere / Poi non ho voglia di sognare / Perché domani è uguale / Resta con me / Anche se è una vita che usciamo insieme / Dormir con te stanotte è importante / Perché ci vogliamo bene / Non è semplice / Restare complici / Un amante credibile / Quando l’amore non è giovane / Non è semplice / Scoprire nuove tenebre / Tra le tue cosce dietro le orecchie / Quando l’amore non è giovane / È solo una canzone / Abbracciami per favore / A te posso dire tutto / Tutto ciò che sento / Tutti cantano l’amore / Quando nasce quando prende bene / Quando tremano le gambe / Quando non c’è niente che lo può fermare / Ma tutte quelle storie / Che hanno visto almeno dieci primavere / Cento casini cento grandi scene / Mille pagine attaccate ancora insieme / Non è semplice / Restare complici / Un amante credibile / Quando l’amore non è giovane / Non è semplice / Scoprire nuove tenebre / Tra le tue cosce dietro le orecchie / Quando l’amore non è giovane / È solo una canzone / Abbracciami per favore / A te posso dire tutto / Tutto ciò che sento / È solo una canzone / Abbracciami per favore / Con te voglio fare tutto / Tutto ciò che sento / Resta con me / Perché da solo non ho fame / Poi non è bello cucinare / Solo per me / Solo per me / È solo una canzone / Abbracciami per favore / A te posso dire tutto / Tutto ciò che sento / È solo una canzone / Abbracciami per favore