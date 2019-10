San Teodoro diventa un set per Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi (con qualche "mugugno")

Ormai genovese onorario, Alessandro Preziosi è tornato in questi giorni nel capoluogo ligure per le riprese della serie Cattleya “Masantonio”.

Stavolta, però, ha portato con sé una collega: Claudia Pandolfi, avvistata proprio venerdì mattina in largo San Francesco da Paola, a San Teodoro, dove la troupe è arrivata con camion e attrezzatura per il primo ciak.

Gli attori sono stati visti all’esterno di un’attività commerciale, protetti da un cordone di sicurezza per mantenere - per quanto possibile - il massimo riserbo sulle riprese, ma la loro presenza ha inevitabilmente attirato l’attenzione di passanti e residenti, curiosi di sapere cosa stesse accadendo e tenuti a distanza dagli addetti alla sorveglianza. Non solo: per esigenze di copione, l’ufficio postale è stato temporaneamente chiuso e trasformato in un salone di bellezza, con conseguenti proteste da parte di chi venerdì mattina aveva in previsione di sbrigare commissioni.

Nei giorni scorsi i mezzi della produzione erano stati avvistati anche al Porto Antico, in piazza Caricamento, ma le riprese erano iniziate già ad aprile, e da allora Preziosi, 46 anni, è stato notato in diverse zone della città, da Sampierdarena a Boccadasse passando per Castelletto, Begato e Vernazzola, dove a fine agosto si è fermato per fare un bagno e prendere il sole.

La serie, diretta da Fabio Mollo, non ha ancora una data d’uscita: la previsione è il 2020, sui canali Mediaset, dove comparirà anche un volto ligure: Virginia Campolucci, giovane genovese allieva della scuola di Luca Bizzarri, che interpreta il ruolo di Tina.