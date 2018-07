San Martino, il nuovo direttore sanitario rinuncia all'incarico

Tutto da rifare per il nuovo direttore sanitario dell’ospedale San Martino: Giuseppe De Filippis, individuato come successore di Giovanni La Valle, ha rinunciato all’incarico, motivandolo con “problemi personali”.

Nato a Napoli, 52 anni, De Filippis è stato direttore sanitario della Asl Ovest Milanese ed è specializzato in Igiene e Medicina preventiva. La sua nomina era stata annunciata a inizio luglio insieme con quella del savonese Salvatore Giuffrida, 55 anni, cui è stato affidato il compito di direttore amministrativo.

La rinuncia arriva a poco più di un mese dal giorno in cui De Filippis avrebbe dovuto prendere servizio, il primo settembre: «Il dottor De Filippis ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli e grande rammarico per non aver potuto cogliere la prestigiosa opportunità professionale», fanno sapere dal Policlinico San Martino, che adesso dovrà avviare una nuova ricerca.