San Fruttuoso di Camogli, ripulita la statua del Cristo degli Abissi

Tutto pronto a San Fruttuoso di Camogli per la tradizionale celebrazione della notte del Cristo degli Abissi, prevista per la serata del sabato 28 luglio. E proprio in vista della cerimonia, la statua è stata sottoposta all’annuale “restyling” ideato e coordinato dagli esperti della Soprintendenza.

L’intervento è stato eseguito martedì pomeriggio, e oltre ad Alessandra Cabella, esperta della Soprintendenza, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco che hanno messo a disposizione i mezzi tecnici, e i Nuclei Sommozzatori della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato , della Marina Militare e la Guardia Costiera.

«È andato tutto benissimo - ha confermato Cabella, che ha eseguito l’intervento conservativo immergendosi davanti all’abbazia e manovrando l’idropulitrice utilizzata sott’acqua per la manutenzione della statua - Questo passaggio racchiude un valore culturale e un plusvalore simbolico, un patrimonio di devozione e di amore per il mare che accomuna ogni uomo»

Sfruttando la pressione dell’acqua, gli esperti hanno rimosso gli organismi, anche corrosivi, che ricoprono la statua senza toccare direttamente il bronzo, la cui patina è stata devastata da decenni di aggressive e incontrollate ripassate con spazzole di ferro: un intervento delicato che viene eseguito annualmente per conservare al meglio quell che è ormai diventato un simbolo della passione per la subacquea e per il mare.

La statua del Cristo degli Abissi è stata infatti posta dal celebre subacqueo Duilio Marcante a una profondità di 18 metri nel 1954, un tributo alla memoria di tutte le vite perse in mare.